وزير الزراعة يشارك فى تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر بالإمارات

كتب عز النوبى

شارك الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تكريم الفائزين بجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى في دورتها العاشرة، وذلك ضمن عدد من الشخصيات العامة خلال الحفل الذى أقيم بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى، والذي نظمته الأمانة العامة للجائزة بحضور الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر.

وشمل التكريم الفائزين أيضا بجائزة المزارع المتميز والمزارع المبتكر، والتى تستهدف مزارعى نخيل التمر على مستوى دولة الامارات العربية المتحدة التي تنظمها الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعى.

حضر الحفل الذى أقيم تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عدد من الوزراء ممثلى الدول المشاركة ورؤساء المنظمات الدولية المشاركة ومدراء المؤسسات والهيئات المحلية المختصة ومدراء مراكز البحوث ذات العلاقة، فضلاً عن 76 سفير وحشد كبير من المهتمين والمختصين والأكاديميين والباحثين فى مجال نخيل التمر.

وأهدى الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح بدولة الامارات العربية المتحدة، الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، درع المؤتمر الدولي السادس لنخيل التمر والابتكار الزراعى لتكريما له وتقديراً لجهوده الرامية إلى الارتقاء بالقطاع الزراعى فى مصر والوطن العربى.

وكان وزير الزراعة قد شارك فى فعاليات المؤتمر الدولى السادس لنخيل التمر والابتكار الزراعى، بدولة الامارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 19 الى 21 مارس الجارى، الذى أقيم تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات العربية المتحدة، تحت شعار: "استشراف مستقبل زراعة النخيل وصناعة التمور".

وناقش المؤتمر خلال جلساته ما يزيد على 181 بحث علمي في مجال النخيل وانتاج التمور، من بينها 102 ورقة علمية و79 ملصقاً علمياً لباحثين يمثلون 40 دولة حول العالم، بهدف النهوض بهذا المجال وتنميته.

وعقد وزير الزراعة على هامش المؤتمر جلسات ثنائية مع عدد من نظرائه بالدول العربية وممثلي الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالزراعة والغذاء، أبرزهم محمد بن عبيد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والانماء الزراعي، لبحث تكثيف التعاون بين مصر والهيئة.

كما التقي البنا أيضاً الدكتور ثاني بن أحمد الزيودى وزير التغير المناخى والبيئة الإماراتى، تكثيف التعاون بين الجانبين فى مجالات تحقيق التنمية الزراعية، خاصة فى مجالات إدارة استخدامات مياه الرى وموقف الصادرات الزراعية بين البلدين.

واستعرض وزير الزراعة خلال اللقاء الإجراءات التى اتخذتها مصر من أجل ضمان سلامة الصادرات الزراعية والتى تضمنت زيادة عدد أجهزة التحليل فى معامل الحجرالزراعى على مستوى الجمهورية وفرض عقوبات على الشركات المخالفة تصل إلى حد منعها من التصدير وتطوير نظام تتبع العينات ومتابعة جميع المبيدات والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية من اجل تنفيذ مننظومة الرقابة على الصادرات الزراعية، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات ادت إلى حدوث انخفاض ملحوظ فى نسب الشحنات المرفوضة بالخارج.

ووجه وزير الزراعة الدعوة إلى الزويدى لزيارة جمهورية مصر العربية وبحث آفاق التعاون بين البلدين فى المجالات الزراعية ورحب الوزير الإماراتى بتلبية الدعوة فى القريب العاجل.

ومن جهته أعرب الوزير الإماراتى عن ترحيبه بزيارة وزير الزراعة إلى الإمارات، وتطلع دولته إلى توسيع تعاونها مع مصر فى المجالات الزراعية، مشيراً إلى التواصل القائم بين وزارة التغير المناخى والبيئة الإماراتية والإدارة المركزية للحجر الزراعى التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى من أجل تيسير تبادل منتجات الحاصلات الزراعية بين البلدين.