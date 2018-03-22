وزير الرى يتفقد مشروعات حماية سواحل محافظة الإسكندرية من التغيرات المناخية







كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اليوم الخميس، مشروعات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء والجارى تنفيذها بمحافظة الإسكندرية، يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية وعدد من قيادات الوزارة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، حيث تم استعرض سبل التعاون والتنسيق بين الوزارة والمحافظة والية الدعم المطلوبة لاجهزة الوزارة لتنفيذ ازالة التعديات وبالأخص احكام السيطرة علي مساحات الأرز المنزرعة في ظل خطة الدولة لترشيد المياه.

بدأ عبد العاطى جولته اليوم بمحافظة الغربية، التقى خلالها اللواء أحمد صقر محافظ الغربية، وعدد من قيادات الوزارة من مهندسى الرى والصرف بمحافظات الوجه البحرى، بمقر مركز تدريب الصرف بطنطا – حيث تم استعراض التحديات التى تواجه الشأن المائى وسبل مواجهتها فى إطار الحملة التى دشنتها الدولة لترشيد المياه بمشاركة كافة هيئات ومؤسسات الدولة واستراتيجية الوزارة للتعامل مع هذه التحديات ارتكازاً علي أربعة محاور تبدأ بتنمية الموارد المائية وتنقيتها وترشيد هذه الموارد مع تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ هذه الاستراتيجية.

وتوجه عبد العاطى إلى الإسكندرية لتفقد مشروع حماية ساحل المدرينة من بئر مسعود وحتى المحروسة بتكلفة حوالى 250 مليون جيه وكذلك مشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة – مرحلة أولى بتكلفة 275 مليون جنية، كما إحدى العمليات التي تقوم بتنفيذها الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ من خلال شركة المقاولون العرب بتكلفة 189مليون جنيه والمتمثلة فى إنشاء حواجز غاطسة بطول 1100 متر من الناحية الغربية و 500 متر من الناحية الشرقية فى بئر مسعود بسيدى بشر .

من جانبه أوضح المهندس محمود السعدى رئيس هيئة حماية الشواطىء بأن هذان المشروعان( حماية ساحل اسكندرية مرحلة أولى وإنشاءسلسلة الحواجز الغاطسة) يمثلان المرحلة الأولى من المشروع القومى لإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية ساحل الإسكندرية من بئر مسعود حتى السلسلة والمكون من ثلاثة مراحل بتكلفة نحو ١,٢٥٠ مليار جنيه لحماية حوالى ٧ كم من ساحل الاسكندرية..كما اضاف سيادته أنه بالإنتهاء من هذه المراحل الثلاثة تكون الإسكندرية قد استعادت شواطئها بالكامل وكذلك حماية كورنيش الإسكندرية والمنشآت والإستثمارات على طريق الكورنيش كما تساعد هذه الحواجز الغاطسة على اكتساب شواطىء رملية تساعد على التنمية السياحية وزيادة الدخل وخلق فرص عمل للشباب وإمكانية توسعة طريق الكورنيش من المنتزة وحتى المحروسة .

وتفقد عبد العاطى مشروعات حماية منطقة أوقير (المرحلة الأولى والثانية) أخطر المناطق فى مصر والتى ينخفض منسوبها عن منسوب مياه البحر والتى كانت تتعرض للغمر والغرق أثناء النوات مما يساعد على تنمية المنطقة وزيادة الإستثمارات والدخل وتوفير فرص العمل

من جانبه قال المهندس محمود السعدى، إن المرحلة الأولى من مشروع حماية منطقة أبو قير بتكلفة 35 مليون جنيه والمرحلة الثانية بتكلفة ٧٠ مليون جنيه وذلك بهدف حماية منطقة السقالات أمام القوات البحرية، وكذلك المناطق السكنية والزراعية والمنشآت الاستراتيجية من الغمر بالمياه أثناء النوات وبإتمام المرحلتين تتم حماية منطقة خليج أبوقير بأكملها.