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وزير الرى ومحافظ الغربية يشهدان ندوة تثقيفية عن ترشيد المياة بطنطا

الخميس، 22 مارس 2018 03:13 م
وزير الرى ومحافظ الغربية يشهدان ندوة تثقيفية عن ترشيد المياة بطنطا جانب من الندوة





الغربية - مصطفى عادل
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شهد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، الندوة التثقيفية التى عقدت بمركز تدريب الرى بميت حبيش بطنطا عن أهمية ترشيد استهلاك المياه فى حياة المصريين والتى حاضر فيها الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى.

 

وأكد وزير الرى على ضرورة الاهتمام بترشيد استهلاك المياه وخاصة فى المنازل وضرورة توعية المواطنين بذلك لأن كل نقطة مياه تساوى حياه.

 

كما شدد الدكتور محمد عبد العاطى على ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية وأن التعدى عليها بالبناء أو التبوير يعتبر جريمة كبرى لأنها تهدد حياة المصريين مثلها مثل جريمة الإرهاب.

 

وأشار وزير الرى إلى ضرورة ترشيد استهلاك مياه الرى فى الزراعة واستخدام طرق الرى الحديثة وخاصة فى الأراضى المستصلحة حفاظاً على موارد المياه.

 

ومن جهته لفت محافظ الغربية إلى أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية لأنها مسألة أمن قومى بالنسبة للمصريين وأن محافظة الغربية تتخذ كل الإجراءات للحفاظ على الأرض الزراعية من خلال تطبيق القانون على المخالفين ومتابعة التعدى على الرقعة الزراعية وإزالة التعدى فى المهد.

 

وأكد محافظ الغربية على ضرورة الاهتمام بتطهير الترع والمصارف ونقل ناتج التطهير إلى المقالب العمومية التى يتم تحديدها بالتنسيق بين الرى ورؤساء مجالس المدن والأحياء.

 

كما أكد محافظ الغربية على ضرورة التنسيق بين مسئولى مياه الشرب والصرف الصحى والرى لتقليل مناسيب مياه الشرب والاستعانة بشركات خاصة لمراجعة معدات السباكة فى المنشآت الحكومية لتقليل فاقد المياه.

 


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