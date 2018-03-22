وزير الرى: الانتهاء من 20% من المرحلة الأولى لمشروع حماية شواطئ الإسكندرية

تفقد الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى اليوم الخميس، مشروعات حماية الشواطىء بمدينة الإسكندرية، حيث تم تفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة، وكذا مشروع استكمال المرحلة الأولى من الحواجز الغاطسة، وذلك فى إطار حماية شواطىء الإسكندرية من التأكل ومواجهة التغيرات المناخية السيئة.

وتفقد المحافظ والوزير موقع صب ومعالجة وتشوين كتل التترابودز الخرسانية وتشوينات الأحجار بمحرم بك، حيث تم الانتهاء من 20% من تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية من بئر مسعود حتى المحروسة.

وقال المحافظ: "نعمل على تطوير الواجهة المائية الممتدة على شواطئ الإسكندرية على المدى الطويل، ووضع خطط لحماية المناطق التى بها خطورة عالية وتتأثر بالنوات بشكل كبير، موضحًا أن المشروع يعمل على الحد من خطورة تآكل الشواطئ، وخلق أخرى رملية جديدة تساعد على التنمية السياحية وزيادة الدخل وتوفير فرص العمل وإمكانية توسعة طريق الكورنيش، وجارٍ العمل على استكمال المشروعات بها بطول كورنيش الإسكندرية.

ومن جانبه، قال الوزير إن المشروع الجارى تنفيذه وهو المرحلة الأولى من بئر مسعود حتى المحروسة بتكلفة حوالى 250 مليون جنيه، وكذلك مشروع استكمال المرحلة الأولى بتكلفة 275 مليون جنيه، موضحًا أن المشروعان يمثلان المرحلة الأولى من المشروع القومى لإنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية ساحل مدينة الإسكندرية من بئر مسعود حتى السلسلة، والمكون من ثلاث مراحل بتكلفة تقديرية حوالى مليار وربع المليار جنية لحماية حوالى 7 كيلو مترات من ساحل الإسكندرية.

وخلال التفقد، تم عرض مشروعات حماية الشواطىء بالإسكندرية وأهميتها، والتى منها المرحلة الأولى من مشروع إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة والتى تقوم بالإشراف عليه الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطىء، ومن المقرر الانتهاء منه شهر أكتوبر 2018.