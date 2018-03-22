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وزير الخارجية السعودى: نتعاون مع أمريكا لاحتواء إيران.. وحرب اليمن فرضت علينا

الخميس، 22 مارس 2018 10:30 م
وزير الخارجية السعودى: نتعاون مع أمريكا لاحتواء إيران.. وحرب اليمن فرضت علينا وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير





كتب محسن البديوى
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قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن المملكة العربية السعودية تتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية فى احتواء إيران، موضحًا أن النفوذ الإيرانى ووجود الميليشيات الشيعية فى سوريا يعرقلان الحل السياسى.

 

وأضاف "الجبير" فى مؤتمر صحفى من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن التعاون الأمنى والعسكرى بين السعودية وأمريكا يعود لعقود طويلة.

 

وأشار عادل الجبير إلى أن المأساة فى سوريا أثرت على حياة الملايين والحل يكمن فى عملية انتقال سياسى، مضيفًا أن الحرب فى اليمن تم فرضها على السعودية ولم تخترها المملكة بإرادتنا،ة مستطردًا :" ميليشيات الحوثى على علاقة بإيران وانقلبت على العملية السياسية فى اليمن، ويخسرون المزيد من الأراضى فى اليمن كل يوم".

 

وتابع: "إيران هى المشكلة الكبرى فى المنطقة وهى مصدر الإرهاب والتطرف، وعانينا من تدخلاتها منذ ثورتها عام 1979"، موضحًا أن الاتفاق النووى معها يحتاج لتعديل آليات التفتيش.


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