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وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان مبنى مرور قفط وعدة مشروعات خدمية

الخميس، 22 مارس 2018 11:33 ص
وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان مبنى مرور قفط وعدة مشروعات خدمية وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان مبنى مرور قفط





قنا - وائل محمد
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افتتح اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، يرافقه اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، واللواء علاء العياط مدير أمن المحافظة، مبنى إدارة مرور قفط الجديدة، المقام على مساحة 8 آلاف متر مربع بتكلفة 15 مليون جنيه، ويخدم نحو نصف المليون مواطن فى مركزى قفط وقوص.

وتشهد زيارة الوزير أيضا، افتتاح إدارة الحماية المدنية الجديدة بطريق "قنا/ سفاجا"، بعدما توقف العمل فى إنشائها قبل 14 عاما، وبلغت تكلفة الانتهاء من إنشائها 8 ملايين جنيه لتوفير الحماية المدنية لشرق مدينة قنا.

كما يتم افتتاح مركز الحكيم الشامل لتأهيل المعاقين، المقام على مساحة 7 أفدنة، والذى أُعيد تأهيله بتكلفة 2.5 مليون جنيه، لتقدم خدمات متعددة لذوى الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى نادى الفتيات فى قنا المعاد تأهيله بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بتكلفة 2.5 مليون جنيه.
 

وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان مبنى مرور قفط
وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا يفتتحان مبنى مرور قفط
 

 

جانب من جولة الوزير والمحافظ
جانب من جولة الوزير والمحافظ

 

وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا
وزير التنمية المحلية ومحافظ قنا

 


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