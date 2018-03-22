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وزير التنمية المحلية لـ"اليوم السابع": تصريحاتى عن النواب اقتطعت من سياقها

الخميس، 22 مارس 2018 10:07 م
وزير التنمية المحلية لـ"اليوم السابع": تصريحاتى عن النواب اقتطعت من سياقها ابو بكر الجندى وزير التنمية المحلية





كتبت هند مختار
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قال اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، إن المسابقات التى تجريها الوزارة الكفاءة هى أساس الاختيار بها، مؤكدا أن تصريحاته اليوم الخميس خلال اجتماعه مع رؤساء المدن والمراكز وبعض رؤساء القرى فى محافظة قنا اقتطعت من سياقها وأن ما نشر على لسانه والذى يتضمن "رميه لطلبات النواب فى الزبالة" هو تصريح اقتطع من سياقه.

وأوضح الوزير فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أن أحد الحاضرين بالاجتماع سأله عن أسباب عدم اختياره فى المسابقة التى أجرتها الوزارة منذ شهرين، فجاء رد الوزير "أن أكيد كان فيه أكفأ منك خاصة وأن الدولة حريصة أن المسابقات لا واسطة فيها ولا محسوبية وأى واسطة أو توصيات بتجيلى سواء من أصحابى أو زملاء أو نواب أو أى حد لا ألتفت لها وأى توصيات متعلقة بالواسطة لأحد برميها فى الزبالة ".

وأكد الوزير أن التصريح لم يعنى طلبات النواب فى العموم ولكن الهدف كان فيما يتعلق بأى توصيات من شأنها الواسطة أو المحسوبية فى التعيينات، أما بخلاف ذلك فجميع طلبات وتوصيات النواب يتم النظر لها والاستجابة الفورية، مشددا على أن مكتبه مفتوح للنواب سواء كان فى المواعيد التى تم تحديدها للقاء النواب والاستماع لمطالبهم أو غير ذلك.

 


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