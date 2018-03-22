وزير البترول و"سنام" الإيطالية يبحثان آليات تحويل مصر لمركز إقليمى للطاقة







كتب أحمد أبو حجر

التقى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذى لشركة سنام الإيطالية، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيطالى بالقاهرة جيامباولو كانتينى.

وبحث اللقاء فرص ومجالات التعاون خلال الفترة المقبلة، فى ظل تنامى الأنشطة البترولية فى مصر، وتنفيذها برنامجا متكاملا لتحويل مصر لمركز إقليمى لتداول وتجارة الغاز والبترول، وأشار "الملا" إلى أن شركة سنام المتخصصة فى مجال التنفيذ والإدارة المتكاملة للبنية التحتية للغاز الطبيعى فى إيطاليا وأوروبا، يمكن أن تلعب دورا مهما فى المشاركة بالمشروع، فى ظل ما تملكه من خبرات، لا سيما أن مصر تتمتع بكل المقومات الأساسية من بنية تحتية وكوادر بشرية مدربة، إضافة إلى اكتشافات الغاز الطبيعى المهمة التى تحققت مؤخرا بالبحر المتوسط ومصانع إسالة الغاز فى دمياط وإدكو، فضلا عن الشبكة القومية للغاز التى تغطى معظم مناطق مصر.

حضر الاجتماع من الجانب المصرى، رؤساء هيئة البترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، والجهاز التنظيمى لسوق الغاز، وشركة "جاسكو"، ونائب رئيس الشركة القابضة للغازات لقطاع العمليات.

ومن جانبه، استعرض رئيس شركة سنام الإيطالية مجالات عمل الشركة فى أنحاء العالم، وتاريخها الممتد على مدار أكثر من 75 عاما، والإمكانات المتاحة لتعظيم التعاون مع قطاع البترول المصرى خلال الفترة القادمة خاصة بعد الخطوات والإجراءات الإصلاحية التي تمت مؤخرا سواء على المسار الاقتصادى والتشريعى الذى تُوج بإصدار قانون جهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز ولائحته التنفيذية وجهازه التنظيمى من أجل الإدارة الرشيدة والعمل بكفاءة بسوق الغاز ومواجهة متطلبات المرحلة، وتعظيم الاستفادة من البنية التحتية القوية التى تملكها مصر، وهى ما يتوافق مع رؤية "سنام" التى اكتسبتها من خبراتها المتنوعة وارتباطها بشراكات استراتيجية مع عدد من الدول فى أوروبا والعالم.

وأضاف ماركو ألفيرا، الرئيس التنفيذى لشركة سنام الإيطالية، أن هناك اهتماما خاصا بمنطقة شرق المتوسط، التى شهدت تحقيق عدد من اكتشافات الغاز المهمة، للمساهمة بدور حيوى فى تنفيذ البنية الأساسية لنقل الغاز للأسواق وتوفير مزيد من التسهيلات.