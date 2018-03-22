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وزير الاتصالات يلتقى نائب رئيس شركة "إتش بى" لمنطقة الشرق الأوسط

الخميس، 22 مارس 2018 12:16 م
وزير الاتصالات يلتقى نائب رئيس شركة "إتش بى" لمنطقة الشرق الأوسط جانب من لقاء وزير الاتصالات وممثل شركة "إتش بى"





كتبت هبة السيد
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التقى المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فابيو فونتانا، نائب رئيس شركة "إتش بى إنتربرايز hpe" العالمية لمنطقة الشرق الأوسط، العاملة فى مجال تقديم الحلول التكنولوجية والبرمجيات المتخصصة فى البنية التحتية وتأمين الشبكات.

وتناول اللقاء بحث تفعيل مشروعات العمل والتعاون مع الشركة العالمية، للإسراع فى تنفيذ استراتيجية التحول الرقمى المصرية، وحضر اللقاء المهندس خالد حلمى مدير عام "إتش بى إيه" مصر، وشهد اللقاء مناقشة سبل الشراكة الاستراتيجية الفاعلة مع الشركة، وفقا لنموذج عمل واضح، كما تم بحث إنشاء مركز تميز لتحفيز ودعم الشركات الصاعدة العاملة فى مجال الذكاء الاصطناعى، من خلال توفير الخبرات والفرص لتقديم ابتكاراتها لمجتمع الأعمال.

وقد استعرض الوزير خلال اللقاء، فرص الاستثمار والأعمال المتاحة فى مصر، وأهم المشروعات التى يتم تنفيذها حاليا من أجل تهيئة بيئة جاذبة للإبداع والاستثمار التكنولوجى، وتوطين التكنولوجيا من خلال نشر المناطق التكنولوجية فى محافظات مصر، ودعم صناعة الإلكترونيات.

وأكد الوزير ياسر القاضى، أنه يتم العمل حاليا من أجل تنفيذ خطة لتحويل مصر لمركز إقليمى فى صناعة مراكز البيانات العملاقة، والاستفادة من الفرص المتميزة التى تقدمها مصر فى هذا المجال، خاصة فى ظل عدد من المزايا التنافسية التى تتميز بها مصر، ومنها الموقع الجغرافى المتميز، ومرور عدد كبير من الكابلات البحرية من خلالها، مشيرا إلى دعم الدولة لنمو صناعة البيانات الضخمة، عبر تقديم تسهيلات وحوافز لإقامتها، وإتاحة برامج تدريبية للكوادر البشرية العاملة فى مجال تحليل البيانات.

من جانبه، استعرض ممثل الشركة خلال اللقاء، خبرات "إتش بى" فى مجال تقديم الحلول الذكية لدعم مبادرات تطوير التعلم الذكى وبرامج تحديث خدمات الرعاية صحية، وتوفير نظم إدارة المدن الذكية، وإنشاء وإدارة مراكز البيانات العملاقة، إضافة إلى برامجها المختلفة لدعم وتمكين الشركات الناشئة.

يُذكر أنه من المقرر أن يبدأ "فابيو فونتانا" تولى مهام منصب المدير العام الإقليمى للشرق الأوسط بدءا من شهر أبريل المقبل، وتعد هذه الزيارة لمصر الأولى له لإحدى دول المنطقة.


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