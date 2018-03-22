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وزير الإنتاج الحربى يستقبل وفد الكلية الفنية بـ"التشيك" لبحث سبل التعاون

الخميس، 22 مارس 2018 09:42 ص
وزير الإنتاج الحربى يستقبل وفد الكلية الفنية بـ"التشيك" لبحث سبل التعاون الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى





كتب زكى القاضى
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استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، الدكتور فويتخ بتراتيشك، رئيس الجامعة التقنية التشيكية فى "براغ"، والوفد المرافق له، بحضور فيرونيكا كوخينيوفا سفيرة التشيك بالقاهرة، وذلك فى مقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وخلال اللقاء، استعرض "العصار" الإمكانات التكنولوجية والتصنيعية والبشرية بالشركات والقطاعات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وكيفية الاستفادة منها لفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك بين الجانبين فى كل المجالات، كما استعرض أهم المشروعات التى تقوم بها شركات ووحدات الإنتاج الحربى المشاركة فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع الجهات المختلفة بالدولة والقطاع الخاص .

وأوضح "العصار" أنه تمت مناقشة بعض موضوعات التعاون المقترحة مع الجانب التشيكى، إذ ناقش الجانبان إمكانية التعاون البحثى ونقل الخبرات فى مجالات التدريب وبرامج التبادل الطلابى وأعضاء هيئة التدريس والتسجيل والإشراف المشترك على برامج الدراسات العليا، والتعاون فى مجال تطوير مناهج التدريب بالمنشآت التعليمية التابعة لوزارة الإنتـاج الحربى، وأيضا كيفيـة التعـاون فى مجـال ربـط الأفكـار العلميـة والبحثية بالتطبيق العملى.

من جانبه، أوضح الدكتور فويتخ بتراتيشك، أنه سعيد بالاطلاع على إمكانيات الإنتاج الحربى المصرى، مشيرا إلى العلاقات الوثيقة التى تربط البلدين منذ خمسينيات القرن الماضى، والتى شملت مجموعة واسعة من الموضوعات كالتعاون فى مجالات شتى، صناعية وتعليمية، وأكد التعاون المكثف فى المجال الأكاديمى، إذ تم إنشاء الكلية الفنية العسكرية المصرية بالاستفادة بالخبرة التشيكية، إضافة للمساهمة فى تجهيز العديد من المصانع الحربية بالآلات والمعدات، مؤكدا تطلعه لتوطيد وتوثيق أواصر التعاون المثمر بين الجامعة التقنية التشيكية ووزارة الإنتاج الحربى لتطوير التعليم الفنى والتقنى.

واتفق الجانبان فى نهاية اللقاء على تبادل الزيارات والوفود، للتعرف على الإمكانيات التى يملكها كل جانب على أرض الواقع، وتحديد مجالات التعاون المستقبلية، التى ستبدأ بزيارة الجانب التشيكى خلال الأسبوع الجارى لمركز التميز العلمى والتكنولوجى والأكاديمية المصرية للهندسة والتكنولوجيا المتقدمة التابعين لوزارة الإنتاج الحربى.


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