وزير الإسكان يُعنف شركات مقاولات مشروعات العلمين الجديدة لتأخر معدلات التنفيذ







كتب أحمد حسن

عنَّف الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، شركات المقاولات المنفذة لمشروعات مدينة العلمين الجديدة، نظراً لتأخر معدلات التنفيذ.

وخلال اجتماع ترأسه الوزير، بحضور مسئولى الوزارة، وشركات المقاولات المنفذة للمشروعات، عرض مسئولو المكتب الاستشارى المشرف على التنفيذ معدلات تنفيذ الأبراج المطلة على البحر مباشرة، ومنطقة "قلب المدينة"، والمنطقة الترفيهية، التى شهدت بعض التأخير عن البرنامج الزمنى المحدد، وهو ما رفضه الدكتور مصطفى مدبولى، مطالباً شركات المقاولات جميعها بتعويض هذا التأخير، ومضاعفة العمل فى كل المواقع.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: الـ15 برجاً التى يتم تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، تُعد أيقونة المدينة، وهى التى ستحدث النقلة الكبرى بها، ولن نقبل أى تأخير فى مواعيد التنفيذ، خاصة أنه لا يوجد سبب، فالوزارة تسدد كل المستحقات المالية للشركات، ومن المفترض أن الشركات التي تعمل معنا بالمشروع، هى أكبر شركات المقاولات فى مصر حالياً.

وطالب وزير الإسكان مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بإعداد قائمة بديلة بشركات المقاولات، وإذا لم يحدث تقدم فى معدلات التنفيذ بالمواقع المختلفة، يتم سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لأخرى. ​