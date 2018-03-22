وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجى لـ 32 قرية بمحافظة القليوبية

وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجى لـ 32 قرية بمحافظة القليوبيةالخميس، 22 مارس 2018 09:37 ص
الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان
كتب أحمد حسن
إضافة تعليق
قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتماد المخطط الاستراتيجى لـ32 قرية من قرى محافظة القليوبية طبقا للاشترطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الواردة، بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجدول المرفق بهذا القرار.
وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة غرب أسيوط "ناصر".
إضافة تعليق
"شعب ورئيس".. خبراء الخطاب السياسى ولغة الجسد وعلم النفس يكشفون الصفات الـ10 للسيسى فى حواره الأخير: ظهر بسيطا متواضعا.. الصدق والمواجهة كانت غالبة.. الزى واللغة والإخراج حققوا 90% من النجاح
غضب العالم من "فيس بوك".. مؤسسون سابقون للموقع: اخترعنا شيئا يدمر الحياة ونمنع أطفالنا من استخدامه.. الأمم المتحدة تصفه بالوحش المشارك بقتل مسلمى الروهينجا.. وتقرير حكومى بريطانى: منصة للاتجار بالنساء والدعارة
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة