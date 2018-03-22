وزير الإسكان يعتمد المخطط الاستراتيجى لـ 32 قرية بمحافظة القليوبية







كتب أحمد حسن

قرر الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، اعتماد المخطط الاستراتيجى لـ32 قرية من قرى محافظة القليوبية طبقا للاشترطات التخطيطية والبنائية مع مراعاة الحد الأقصى للارتفاعات الواردة، بموافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجدول المرفق بهذا القرار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قد اعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة غرب أسيوط "ناصر".