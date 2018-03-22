وزيرة الهجرة: المشاركة بالانتخابات الرئاسية رسالة بأن المصريين يصنعون قرارهم

نظم عدد من الجامعات الخاصة لقاءات مع السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع الطلاب من أبناء الجيلين الثانى والثالث للمصريين بالخارج، الذين يتلقون تعليمهم الجامعى فى مصر، وقد شملت اللقاءات عرض فيلم "حكاية وطن" الذى يستعرض الإنجازات العظيمة والجهد الكبير للشعب المصرى وكذلك التحديات التى تواجه الدولة المصرية.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، خلال لقائها مع الطلاب، أن الشباب هم خط الدفاع الأول عن مصر فى الخارج، ولابد من توعيتهم تجاه أى معلومات ‏مغلوطة أو تأثيرات سلبية تستهدف عقولهم، وصد أى محاولات لاستقطابهم ‏بأفكار متطرفة.

وقالت "مكرم" إنها قامت بالجولات بالخارج للحديث مع المصريين حول أهمية الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أنها اليوم تتحدث لأبناء الجيل الثاني والثالث من الشباب، وتؤكد أن هناك حقًا انتخابيًا وديموقراطيًا لابد من ممارسته لأنه رسالة للجميع بأن المصريين هم من يصنعون قرارهم.

وأضافت أن مصر تحارب فى اتجاهين: حرب ضد الإرهاب ومعركة من أجل التنمية، لافتة إلى أن مصر فقدت منذ بداية الأحداث 13 ألف شهيد وأن قوى الشر كانت تستهدف النسيج الوطنى للمصريين ولكن الشعب المصرى وقف صامدًا أمامهم.

وأشارت "مكرم" إلى عملية سيناء الشاملة، قائلة إنها تتم فى الداخل للقضاء على الإرهاب، والمصريين بالخارج هم جنود مصر وخط الدفاع الأول لأننا جميعًا في حالة حرب، مؤكدة أن مصر لن تسقط أبدًا بفضل من الله ثم الشعب المصري العظيم وبفضل الأمن المتواجد في وطننا، لذلك لابد أن نحافظ جيدًا عليه.

وطالبت السفيرة نبيلة مكرم الطلاب الحاضرين بأن يبعثوا برسالة إلى الجنود الصامدين على الجبهة والذين يدفعون دماءهم ثمنًا للدفاع عن الوطن، على أن تكون رسالة تأييد وتحفيز تشد من أزرهم.

وحثت وزيرة الهجرة الطلاب على النزول والمشاركة في الانتخابات الرئاسية داخل مصر والتعبير عن رأيهم، مشيدة بدور السيدات المصريات وذوى الاحتياجات الخاصة والشباب وكبار السن فى نجاح الانتخابات الرئاسية بالخارج وخروجها بصورة تليق بمكانة الدولة المصرية.

ومن جانبه رحب الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس جامعة الأهرام الكندية، بالسفيرة نبيلة مكرم مطالبًا إياها بتكرار مثل تلك اللقاءات مع الطلاب لإطلاعهم على ما يجري بالدولة والمنطقة كافة، مؤكدًا على أهمية المشاركة في الانتخابات وأنه أمر إما أن نكتسب من خلاله احترام العالم أو العكس، وقال: "نحن نحمل على عاتقنا مسئولية أمام هذا الوطن وهو المشاركة في صنع القرار السياسي المصري".

كما رحب الدكتور خيري عبد الحميد، رئيس جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA"، بالسفيرة نبيلة مكرم مؤكدًا أن الجميع يشعر بالمجهود الجبار الذي تقوم به تجاه المصريين بالخارج، والاهتمام الكبير من الدولة، والممثل فى سيادتها، بالمصريين المقيمين خارج حدود البلاد وتقديم كافة الخدمات والتسهيلات اللازمة لهم.

جدير بالذكر أن لقاء الوزيرة مع هؤلاء الطلاب جاء انطلاقًا من إيمان الوزارة بأهمية ربط أبناء المصريين ‏بالخارج بالوطن وبمفهوم الدولة، حيث شددت وزيرة الهجرة مرارًا على أن أبناء ‏الجيل الثانى والثالث "هم سفراؤنا بالخارج" لذلك يجب أن يكونوا على درجة عالية من الوعى والفهم ‏بعيدًا عن أى معلومات مغلوطة يتداولها الإعلام الخارجى.‏