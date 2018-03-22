video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 22 مارس 2018 03:27 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

وزيرة العدل الألمانية تستدعى مديرى فيسبوك بشأن "فضيحة" البيانات

الخميس، 22 مارس 2018 02:33 م
وزيرة العدل الألمانية تستدعى مديرى فيسبوك بشأن "فضيحة" البيانات فيسبوك -أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

طلبت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلى التحدث إلى المديرين التنفيذيين فى فيسبوك لمعرفة ما إذا كان مستخدمو الموقع فى بلادها وعددهم 30 مليونا قد تأثروا بما وصفته "بفضيحة" استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين.

وقالت بارلى إنه يجب أن يكون بإمكان مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى التعبير عن رضاهم عن الوصول إلى بياناتهم وليس مجرد تخييرهم بين إتاحة البيانات أو عدم الوصول إلى الخدمة.

وقالت الوزيرة اليوم الخميس "نعلم أن الشركات تحترم القواعد عندما تكون العقوبات مؤلمة". وأضافت "تنص القواعد الأساسية الخاصة بحماية البيانات على غرامة قدرها 4% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة".

وطالبت بتنظيم حماية البيانات على مستوى أوروبا وليس من جانب الحكومات الوطنية كل على حدة.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لندن تحقق فى قضية اختراق بيانات على فيسبوك وستداهم مقر كمبردج أناليتيكا

لجنة اتحادية أمريكية تحقق فى استغلال فيسبوك للبيانات الشخصية

المتهم بجمع بيانات مستخدمى فيسبوك بكمبردج: كنا نعتقد أننا نقوم بشئ عادى

"زوكربرج": فيسبوك ارتكبت أخطاء بشأن الوصول لبيانات المستخدمين

اخبار عالميه

فيسبوك

المانيا

وزيره العدل الالمانيه

بيانات




لا تفوتك
تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

تعرف على مواعيد تحصيل رسوم حج قرعة "الداخلية"

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

ترحيل ريهام سعيد من السجون لمديرية أمن القاهرة تمهيداً لخروجها

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

تساؤلات شائكة للمنتخب قبل ودية البرتغال.. هل يظهر عبد الله السعيد بعد أزمة صفقة القرن.. من يحسم صراع عرين الفراعنة الحضرى أم الشناوى.. ماهو دور أحمد فتحى مع رونالدو.. هل يشارك صلاح من البداية أم يعود مروان محسن

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

البرلمان يضع خطة زمنية لحسم قانون التأمينات الاجتماعية الموحد قبل انتهاء دور الانعقاد الحالى.. القوى العاملة تعد لجلسات استماع.. وتؤكد: مظلة تأمينية للجميع ويحمى أصحاب المعاشات.. ويتوافق مع الاتفاقيات الدولية

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

الأهلى يرفض مغالاة إنبى فى ملف بيع "أفشة" بسبب ناصر ماهر

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

المرور: إغلاق جزئى لشارع جسر السويس فى الاتجاهين لمدة يومين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة