وزيرة العدل الألمانية تستدعى مديرى فيسبوك بشأن "فضيحة" البيانات







رويترز

طلبت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلى التحدث إلى المديرين التنفيذيين فى فيسبوك لمعرفة ما إذا كان مستخدمو الموقع فى بلادها وعددهم 30 مليونا قد تأثروا بما وصفته "بفضيحة" استغلال البيانات الشخصية للمستخدمين.

وقالت بارلى إنه يجب أن يكون بإمكان مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى التعبير عن رضاهم عن الوصول إلى بياناتهم وليس مجرد تخييرهم بين إتاحة البيانات أو عدم الوصول إلى الخدمة.

وقالت الوزيرة اليوم الخميس "نعلم أن الشركات تحترم القواعد عندما تكون العقوبات مؤلمة". وأضافت "تنص القواعد الأساسية الخاصة بحماية البيانات على غرامة قدرها 4% من الإيرادات العالمية السنوية للشركة".

وطالبت بتنظيم حماية البيانات على مستوى أوروبا وليس من جانب الحكومات الوطنية كل على حدة.