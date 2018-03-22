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وزيرا الإسكان والسياحة يناقشان المشروعات السياحية والتنموية

الخميس، 22 مارس 2018 09:34 ص
وزيرا الإسكان والسياحة يناقشان المشروعات السياحية والتنموية الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان





كتب أحمد حسن
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عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجمعات العمرانية، اجتماعاً مع رانيا المشاط، وزيرة السياحة، وسراج الدين سعد، رئيس هيئة التنمية السياحية، لمناقشة خطوات المشروعات السياحية التي سيتم تنفيذها، ضمن استراتيجية تنمية سيناء، التى تم الإعلان عنها منذ أيام.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى: هناك مدينة بدأ إعداد المخطط العام لها، على مساحة نحو 22500 فدان، بقطاع الطور - رأس محمد، وأحد أهم المناطق السياحية بها، منطقة "رأس الكُنيسة"، مشيراً إلى أنه سيتم استغلال المنطقة الشاطئية سياحياً، وتتولى تنميتها هيئة التنمية السياحية، بينما سيتم تنمية المدينة بوجه عام، كمدينة متكاملة، تتوافر بها كل الأنشطة والخدمات للسكان، حتى يتم جذب أكبر عدد من السكان.

وأوضح الوزير أنه سيتم التنسيق بين هيئة التخطيط العمراني، وهيئة التنمية السياحية، فى إعداد المخطط العام للمدينة، بينما من المقرر أن تتولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفيذ البنية الأساسية للمدينة.

وأكد وزير الإسكان أنه فور الانتهاء من المخطط العام، سيتم عرضه على مجلس الوزراء، ورئيس الجمهورية، ثم البدء فى التنفيذ على الفور.​


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وزير الإسكان

السياحة

المشروعات السياحية

تنمية سيناء




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