وزارة الصحة توافق على تسجيل عقار "كيترودا" كعلاج مناعى لسرطان الرئة

وافقت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان على تسجيل عقار "كيترودا" كأحدث العلاجات المناعية لسرطان الرئة صغير الخلية الذى يعد من الأنواع الأكثر شيوعًا فى العالم.

وحصل عقار "كيترودا" على موافقات المفوضية الأوروبية لأدوية وهيئة الأدوية والأغذية الأمريكية بعد إحداثه طفرة فى مجال العلاجات المناعية للسرطان فى العالم.

ويأتى ذلك بالتزامن مع إطلاق شركة أم أس دى مصر لحملة "معاك" برعاية الجميعة العلمية الطبية والجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان CanSurviveالتى تهدف إلى التوعية بمخاطر السرطان وأحدث الطرق العلاجية التى تساهم فى تقدم العلاج المناعى فى مواجهة سرطان الرئة.

وتهدف الحملة للتوعية بضرورة الفحص والكشف المبكر عن سرطان الرئة دون ظهور أعراض واضحة كنوع من الوقاية والتنبؤ السريع بالمرض حال وجودة وتلقى العلاج اللازم لتجنب الآثار الجانبية الخطرة للعلاج الكيميائى التقليدى الذى يؤثر على الصحة العامة ويقلل من فرص نجاة المريض من براثن المرض.