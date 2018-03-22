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وزارة الصحة تشجع موظفيها على شراء شهادات "أمان المصريين"

الخميس، 22 مارس 2018 02:30 ص
وزارة الصحة تشجع موظفيها على شراء شهادات "أمان المصريين" الدكتور أحمد عماد وزير الصحة





كتب وليد عبد السلام
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كشفت مصادر مسئولة بوزارة الصحة، أن سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، أرسل خطابًا إلى جميع قطاعات الوزارة المختلفة للكشف عن بيانات وأسماء الموظفين الذين اشتروا شهادات أمان للمصريين فى إطار التشجيع على شرائها من البنوك.

 

جدير بالذكر أن شرائح شهادة "أمان المصريين" هى 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، ومدتها 3 سنوات، بفائدة 16%، ويمكن استردادها فى أى وقت، وهى شهادة تأمين للعمالة المؤقتة ضد الوفاة، ومتاحة للشريحة العمرية من 18 سنة إلى 59 عامًا، وتخصم قيمة قسط التأمين من 4 إلى 20 جنيهًا على حسب قيمة الشهادة.

 

وشمل الخطاب جميع قطاعات وزارة الصحة، والتى منها على سبيل المثال قطاع السكان وتنظيم الأسرة والطب الوقائى والطب العلاجى والمصل واللقاح والتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية وهيئة المستشفيات التعليمية.


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الصحة

شهادات أمان المصريين

الموظفين




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