وزارة الخارجية تنشر "انفوجراف" حول العلاقات المصرية الهندية

وزارة الخارجية تنشر "انفوجراف" حول العلاقات المصرية الهنديةالخميس، 22 مارس 2018 04:04 م
انفوجراف عن العلاقات المصرية الهندية
كتب - أحمد جمعة
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نشرت وزارة الخارجية، اليوم الخميس، انفوجراف حول العلاقات المصرية الهندية بمناسبة انعقاد الدورة السابعة للجنة المشتركة المصرية الهندية.
وبحسب الانفوجراف الذى نشرته الوزارة فقد كان الإعلان المشترك عن قيام علاقات دبلوماسية بين البلدين على مستوى سفير فى أغسطس 1947.
وأوضحت الوزارة أنه تم توقيع معاهدة صداقة بين البلدين عام 1955، مؤكدة أن الهند الشريك الحادى عشر لمصر على المستوى الدولى، مشيرة إلى ان السوق الهندى يعد العاشر فى استقبال الصادرات المصرية.
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