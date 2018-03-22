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الخميس، 22 مارس 2018 01:52 م
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وزارة التضامن تنقذ مسنة بلا مأوى وتوفر لها دار رعاية

الخميس، 22 مارس 2018 12:29 م
وزارة التضامن تنقذ مسنة بلا مأوى وتوفر لها دار رعاية التدخل السريع بالتضامن ينقذ مسنه





كتب مدحت وهبة
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وجهت غادة والى وزير التضامن الاجتماعى فريق التدخل السريع "لإنقاذ مسنه بلامأوى تبلغ من العمر80  عاما من أمام مسجد الإمام الحسين بالقاهرة، بناء على البلاغ الوارد على الخط الساخن لفريق التدخل السريع المركزى 16439  بتواجد سيدة مسنة بلا مأوى فى الثمانين من عمرها  تتخذ من الساحة الداخلية لبوابات مسجد الإمام الحسين مكانا لإقامتها بعد أن تركها أبنائها.

و توجة أعضاء الفريق علي الفورإلى مكان السيدة المسنة وتبين أنها تدعى " ست إخواتها أمين درويش" وتبلغ من العمر 81 عام من واقع بطاقة الرقم القومى لها وتتقاضي معاش تأمينى  وموجودة بالشارع منذ عامين وبعد محاولات عديدة نجح أعضاء  الفريق فى إقناعها الانتقال والإقامة بأحد دور الرعاية الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى وتم إيداعها دار عقيلة السماع بحلوان لتوفير الرعاية الاجتماعية والصحية  الأزمة لها.


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