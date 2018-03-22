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الخميس، 22 مارس 2018 02:38 م
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واشنطن تفتتح مركزا جديدا فى الأردن للتدريب على مكافحة الإرهاب

الخميس، 22 مارس 2018 01:38 م
واشنطن تفتتح مركزا جديدا فى الأردن للتدريب على مكافحة الإرهاب الملك عبد الله ملك الأردن





(أ ف ب)
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افتتحت الولايات المتحدة والحكومة الأردنية، اليوم الخميس، مركزا اقليميا جديدا جنوب عمان للتدريب على مكافحة الارهاب.

وتم افتتاح المركز التابع للأكاديمية الأردنية لتدريب الدرك، والذى يعد الثانى من نوعه فى المملكة، بمنطقة سواقة (نحو 70 كيلومترا جنوب عمان).

وقال مساعد وزير الخارجية الأمريكى للأمن الدبلوماسى مايكل إيفانوف للصحافيين خلال افتتاح المركز ان "برنامج مكافحة الارهاب المخصص للاردن هو برنامج مستمر ومهم جدا لنا".

وأضاف ان "التدريب ينقذ الارواح ويساعد فى بناء القدرات لدى الدولة المضيفة، وانا سعيد جدا بافتتاح هذا المركز واتطلع الى توسعه واستخدامه كمركز محورى".

وأشار ايفانوف الى ان "برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب الاقليمى يوفر الاموال على دافعى الضرائب الأمريكيين ويساعد فى بناء القدرات لدعم الدول المضيفة فى حربها على الارهاب".

وتتضمن التدريبات فى المركز "ادارة الازمات وانقاذ الرهائن والتعرف على العبوات الناسفة والحد من حوادثها إضافة الى الدفاع الإلكترونى"، بحسب ايفانوف

من جهته، قال القائم بالأعمال فى السفارة الأمريكية فى عمان هنرى ووستر أن "الأردن يعد مركزا لاكبر برنامج تدريب أمريكى للتعرف على العبوات الناسفة فى العالم، كما ان ثالث اكبر برنامج تمويل عسكرى هو فى الاردن".

وأشار الى ان برنامج المساعدة على مكافحة الإرهاب فى الأردن هو "الاكبر من نوعه فى المنطقة".

وبحسب السفارة الأمريكية فى عمان فان هذا البرنامج قام عام 2017 نحو 325 دورة تدريبية و وورشة عمل واستشارة تقنية ل6881 مشارك من 46 دولة.

ووقعت واشنطن وعمان منتصف الشهر الماضى مذكرة تفاهم تقدم بموجبها الأولى مساعدات سنوية للحكومة الاردنية بقيمة 1,275 مليار دولار اعتبارا من العام الحالى ولغاية عام 2022.

وتقدم الولايات المتحدة بموجب المذكرة ما لا يقل عن 750 مليون دولار سنويا كدعم اقتصادى و350 مليون دولار كمساعدات عسكرية للأعوام من 2018 لغاية 2022.

وتلقى آلاف عناصر الشرطة الفلسطينية والعراقية والليبية عبر العقدين الماضيين تدريبهم فى الاردن الذى يعد حليفا اساسيا للولايات المتحدة فى المنطقة.

 

 


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