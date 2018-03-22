واشنطن تدرج فرنسيا ساعد المسلحين فى سوريا على "لائحة الارهاب"الخميس، 22 مارس 2018 05:29 م
سوريا - أرشيفية
واشنطن (أ ف ب)
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فرضت الولايات المتحدة الخميس، عقوبات على مواطن فرنسى تتهمه بمساعدة تنظيم داعش الإرهابى على نشر أسلحة كيميائية فى ميدان المعارك بسوريا وأدرجته على "لائحة الإرهاب العالمية".
وقالت وزارة العدل فى بيان نشرته الخميس، إن "الفرنسى جو اسبرمان هو خبير بارز فى الأسلحة الكيميائية لدى تنظيم داعش الإرهابى، وقد أشرف على إنتاج أسلحة كيميائية لنشرها على خط الجبهة فى سوريا لحساب تنظيم داعش الإرهابى".
وانضم مئات الفرنسيين إلى صفوف تنظيم داعش الإرهابى لكن لم يتم الحديث حتى الآن علنا عن اسم جو أسبرمان كما أظهر بحث سريع على الإنترنت.
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