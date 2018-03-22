واشنطن بوست: الأخطاء الهجائية شائعة فى بيت دونالد ترامب







كتبت ريم عبد الحميد

رصدت صحيفة "واشنطن بوست" شيوع الأخطاء الهجائية فى بيت دونالد ترامب، مشيرة إلى المرات العديدة التى أخطأ فيها الرئيس الأمريكى فى كتابة بعض الكلمات، لاسيما فى تغريداته على تويتر.

وقالت الصحيفة، إن دونالد ترامب تفاخر أثناء حملته الانتخابية بأن لديه أفضل الكلمات، لكن لو كانت الأشهر الأربعة عشر الماضية مؤشرا، فأنه وفريقه لديهم أسوأ أخطاء هجائية.

دونالد ترامب

فمن بين الخسائر التى لحقت بالبرتوكولات فى واشنطن فى عهد دونالد ترامب غياب دقة الكلمات المطبوعة، سواء فى تغريدات الرئيس المليئة بأخطاء الكتابة أو البيانات الصحفية الصادرة عن البيت الأبيض التى لا تخلو من الأخطاء.

وفى تغريدة له على تويتر صباح أمس الأربعاء، أخطأ ترامب فى كتابة كلمة Counsel ثلاث مرات، والمقصود بها المستشار القانونى حيث كان يشير إلى روبرت مولر الذى يتولى تحقيقات التدخل الروسى فى الانتخابات الأمريكية. وكتب بدلا منها كلمة Council التى تعنى مجلس، واحتوت تغريدة مكونة من 280 حرفا على خمسة أخطاء.

ومع سخرية الصحفيين وآخرين من هذه الأخطاء، قام دونالد ترامب سريعا بمسح التغريدة، ونشر أخرى مصححة، وعدل كلمة whether، التى كان قد كتبها wether، ومسح كلمة theمكررة، لكنه فشل فى تصحيح ثلاث إشارات غير دقيقة إلى لقب عدوه اللدود الآن روبرت مولر.

وتقول واشنطن بوست، إنه فى ظل كل الفوضى فى البيت الأبيض، بما فى ذلك الدراما الشخصية فى الجناح الغربى وفضيحة ستورمى دانيلز وتحقيقات روبرت مولر، تبدو بعض أخطاء الهجاء وبعض الألقاب غير الدقيقة أمور بسيطة. لكن الأخطاء الصغيرة المستمرة التى صاحبت ترامب منذ وصوله للبيت الأبيض، قد أصبحت، كما يقول بعض المتقدين، رمزا لمشكلات أكبر فى أسلوب إدارة ترامب، لاسيما عدم اهتمامه بالتفاصيل وعدم اللامبالاة التى يتخذ بها قراراته السياسية.