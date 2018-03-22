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هشام عرفات: مفيش رئيس اتكلم مع وزير نقل 3 ساعات عن السكة الحديد غير السيسي

الخميس، 22 مارس 2018 12:41 م
هشام عرفات: مفيش رئيس اتكلم مع وزير نقل 3 ساعات عن السكة الحديد غير السيسي هشام عرفات - وزير النقل





كتب محمد شعلان - تصوير أحمد معروف
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قال الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، إن اللقاء الذى جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسى أول أمس تناول تطوير منظومة السكك الحديدية لمدة 3 ساعات متواصلة وتطرق لأرقام التطوير وتحديث الشبكة، قائلا :"اتحدى يكون فى رئيس جمهورية على مدار 70 سنة يتكلم مع الوزير المسئول 3 ساعات فى السكة الحديد لوحدها".

 

وأشاد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، فى لقاء بكاميرا قناة ON Live، بمستوى العمال فى هيئة السكك الحديدية، مؤكدا أن العامل المصرى يتميز بالذكاء ويكتسب خبرة فى سرعة وإتقان مميزة ولديه القدرة على العمل فى ظل الظروف الصعبة، موجها حديثه للإعلام قائلا "لما تحبوا تهجموا السكة الحديد هجموا الوزير بلاش العامل.. وأنتم مش عارفين قيمته ومهاجمة الوزير أحسن الف مرة من مهاجمة العامل الذى يؤدى عمل بطولى وطنى لأقصى درجة".

 

 


 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


 

 

 


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