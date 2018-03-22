هزة أرضية بقوة 4 درجات تضرب جنوب إيران







أ ش أ

ضربت هزة أرضية بقوة 4 درجات على مقياس ريختر، ضواحى مدينة "تخت" بمحافظة هرمزكان بجنوب إيران.

وأفاد تقرير لمركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية بجامعة طهران - وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "فارس" الإيرانية - اليوم الخميس، بأن هذه الهزة الأرضية تعد الثالثة منذ أمس الأربعاء، ووقعت على عمق 15 كيلومترا من سطح الأرض على بعد 17 كيلومترا من مدينة تخت.

ولم ترد تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الأرضية.