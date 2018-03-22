هجوم على معسكر للقوات الدولية فى مالى قبل زيارة لرئيس الوزراء







كيدال (رويترز)

قالت بعثة الأمم المتحدة فى مالى، إن معسكرا لقوات حفظ السلام التابعة للمنظمة الدولية قرب مدينة كيدال تعرض لهجوم بقذائف المورتر اليوم الخميس، وذلك قبل قليل من زيارة مقررة لرئيس الوزراء هى الأولى من نوعها لمسئول كبير بالحكومة إلى المدينة الواقعة فى شمال البلاد منذ 4 سنوات.

وكان رئيس الوزراء سوميلو بوباى مايجا و8 من الوزراء سيزوران كيدال فى إطار جولة داخلية تشمل 9 محطات، وتخضع المدينة والإقليم الذى يحمل نفس الإسم، وهو أشد المناطق تمردا، فى مالى لسيطرة الطوارق منذ انتفاضة فى عام 2012.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء إن الوفد زار فى بادئ الأمر مدينة أخرى بشمال البلاد هى تيساليت حيث هبطت طائرتهم وسط عاصفة رملية.

وأجبرت العاصفة رئيس الوزراء على البقاء هناك وتأجيل زيارته إلى كيدال إلى الجمعة.

وقالت بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة فى مالى إن معسكرها فى كيدال تعرض لإطلاق نار فى وقت مبكر صباح اليوم الخميس.

ولم تقع إصابات فى صفوف العاملين بالمنظمة هناك، بينما أصيب عدد من القوات الدولية فى الهجوم.