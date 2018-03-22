ننشر قرار إحالة 3 أمناء شرطة للمحاكمة الجنائية فى اتهامهم بـ"رشوة المطار"







كتب عبد الله محمود- عامر مصطفى

بعد إحالتهم لمحكمة الجنايات لاتهامهم بتهريب الكثير من النقد الأجنبى بحكم وظيفتهم وتقاضيهم رشوة مقابل ذلك، ينشر "اليوم السابع" أمر إحالة المتهمين بالقضية رقم 20224 لسنة 2017 جنايات النزهة والمعروفة إعلاميا بـ"رشوة المطار"، المتهم فيها 3 أمناء شرطة وآخرين بينهم هاربين.

وتضمنت قائمة المتهمين المحالين للمحاكمة كلا من "محمد.ع.أ" 32 سنة أمين بشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، محبوس، و"أحمد.ع.ح" 51 سنة مساعد شرطة أول بميناء القاهرة الجوى محبوس، و"يحى.ع.م" 40 سنة أمين شرطة ثان بميناء القاهرة الجوى، محبوس، و"محمد.ص.م" 38 سنة، هارب، رئيس مجلس إدارة شركة، و"صالح.س.ص" 36 سنة، هارب، عضو مجلس إدارة شركة للصرافة، "مصطفى.م. م" 27 سنة، محبوس، مدير حسابات بشركة للاستيراد والتصدير، و"محمد. ص.ع" 27 سنة، هارب، مدير إدارة التسويق بشركة، و"حمدى.م.ع" 43 سنة، هارب، رئيس قسم المبيعات بشركة للاستيراد والتصدير، لأنهم فى غضون عامى 2014، 2015 وحتى 20 يناير 2016ـ بدائرة قسم النزهة.

أولا: المتهمون من الأول حتى الثالث:

بصفتهم موظفين عموميين أفراد شرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى، طلبوا وأخذوا لأنفسهم عطية للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأن طلبوا وأخذوا من المتهمان الرابع والخامس بواسطة المتهمين من السادس حتى الثامن مبلغ مليون وثمانية وستين ألف جنيهاً مصرياً، على سبيل الرشوة، تسلم منه المتهمان الأول والثالث مبلغ مليون جنيه، وتسلم المتهم الثانى مبلغ ست وثمانين ألف جنيه مصرى، مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبى المهربة إلى خارج البلاد، لمرات متعاقبة، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوى دون ضطبها.

ثانيًا: المتهمان الرابع والخامس:

قدما رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظفتهم بأن قدما للمتهمين من الأول حتى الثالث مبالغ الرشوة المذكورة، موضوع الاتهام.

ثالثًا: المتهمون من السادس حتى الثامن:

توسطوا فى تقديم رشوة لموظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهم، بأن توسطوا فى تقديم المتهمين الرابع والخامس مبالغ مالية رشوة موضوع الاتهام.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قد قرر إحالة 3 أفراد شرطة بميناء القاهرة الجوى، و5 آخرين من بينهم 4 متهمين محبوسين، إلى محكمة جنايات القاهرة، فى قضية اتهامهم بطلب وقبول وعرض مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة وتوسط بعضهم فى تلك الجرائم، مقابل تمرير مبالغ النقد الأجنبى المهربة إلى الخارج لمرات متعاقبة بقيمة تجاوز 2 مليار جنيه، عبر بوابات وأجهزة تفتيش المنطقة الجمركية بميناء القاهرة الجوى دون ضبطها.