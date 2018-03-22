ننشر صور محاصرة مقر اختباء منفذ تفجير موكب رئيس وزراء فلسطين بغزة







كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير (أ.ف.ب و رويترز)

حاصرت قوات الأمن التابعة لحركة حماس مقر اختباء منفذ الهجوم على موكب رامى الحمدلله رئيس وزراء فلسطين بمنطقة النصيرات بغزة، ونشرت وكالة "رويترز" و"الأنباء الفرنسية" تمركز قوات الأمن قبل الهجوم عليه .

فيما اندلعت اشتباكات مسلحة بين الشرطة ومنفذى الهجوم، وأصيب المشتبه به الرئيسى فى تنفيذ الهجوم وتم اعتقاله فيما قتل اثنين من قوات الشرطة التابعة لحركة حماس أثناء الهجوم.

أعلنت حركة حماس اعتقال المطلوب الرئيسى، "أنس أبوخوصة" فى محاولة تفجير موكب الحمدالله، وإصابته، بعد عملية حصار واشتباكات مسلحة مع مطلوبين فى النصيرات، وأكدت مصادر محلية، مقتل 2 من رجال الأمن فى غزة خلال اشتباكات مع مسلحين مطلوبين بعملية التفجير.

وقال المسئول أن المشتبه به، الذى لم يتم الكشف عن هويته، أصيب فى تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن بعد أن طوقت مخبأه وإن اثنين من شرطة حماس قتل فى الواقعة، وأضاف المسؤول أن قوات الأمن ألقت القبض على مسلحين اثنين آخرين.



شرطة حماس تحاصر مقر اختباء منفذ الهجوم



شرطة حماس



شرطة حماس بموقع اختباء منفذ الهجوم على موكب رئيس وزراء فلسطين



عناصر من شرطة حماس



عناصر من الشرطة بغزة قبل الهجوم على منفذ الاعتداء