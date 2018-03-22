ننشر صور إجلاء المسلحين والمدنيين من الغوطة حسب اتفاق موسكو







لندن أ ش أ

أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، ببدء وصول وتجمع الحافلات وسيارات الإسعاف على مشارف مدينة حرستا بالغوطة الشرقية، تمهيدا لبدء تطبيق اتفاق نقل 8 آلاف مسلح ومدنى من مدينة حرستا إلى مناطق المعارضة السورية بمدينة إدلب شمالى سوريا بضمانات روسية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية الخميس، عن المرصد السورى قوله: إن "سيارات الهلال الأحمر السوري، وصلت أطراف حرستا للإشراف على تنفيذ الاتفاق ونقل المصابين والحالات المرضية نحو الشمال السوري".

وتأتى التحضيرات بالتزامن مع ارتفاع عدد القتلى من المدنيين فى غوطة دمشق الشرقية، حيث ارتفع إلى 1544 بينهم 316 طفلا و193 امرأة.

وكانت مصادر فى لجنة المفاوضات بمدينة حرستا أعلنت التوصل لاتفاق نهائى مع قوات النظام السوري، على نقل مقاتلى المعارضة وعائلاتهم إلى مدينة إدلب شمالى سوريا.

وأضافت أن الاجتماع انتهى بين وفد عن مدينة حرستا من عسكريين و مدنيين، ووفد عن النظام السوري، حيث تم الاتفاق على خروج العسكريين بسلاحهم ومن يرغب من المدنيين إلى الشمال بضمانات روسية.



الحافلات تصل مشارف مدينة حرساتا بالغوطة



القوات الروسية والسورية يقفون بمدخل مدينة حرساتا



حافلات تنتظر ركوب المدنيين والمسلحين بعد التوصل لاتفاق



دبابة تابعة للجيش السورى تقف على مشارف مدينة حرساتا



سيارات الهلال الاحمر فى انتظار نقل السكان والمسلحين