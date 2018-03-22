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"نقابية القومية للأسمنت": ارتفاع أسعار الأسمنت يعزز من عودة تشغيل الشركة

الخميس، 22 مارس 2018 01:01 م
"نقابية القومية للأسمنت": ارتفاع أسعار الأسمنت يعزز من عودة تشغيل الشركة الشركة القومية للأسمنت





كتب عبد الحليم سالم
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ارتفعت أسعار الأسمنت بشكل كبير خلال الفترة الحالية، ووصل سعر بيع الطن إلى نحو 1200 جنيه، مما يعزز من فرص عودة تشغيل الشركة القومية للأسمنت آخر شركات الأسمنت العامة، والتى كان قرار وقفها بسبب انخفاض أسعار بيع الأسمنت.

 

وطالب محمد بدوى رئيس اللجنة النقابية بالشركة، فى تصريحاته لــ"اليوم السابع"، بسرعة تشغيل الشركة سواء بالغاز أو بالمازوت، بدلا من السعى لتصفيتها، والبحث عن أرض لانشاء مصنع جديد بمحافظة المنيا .

 

وأضاف بدوى، أن ارتفاع أسعار الأسمنت إلى نحو 1200 جنيه للطن، يعزز من فرص تشغيل الشركة سواء بالغاز حيث ستربح فى الطن 200 جنيه، أو بالمازوت حيث ستربح فى الطن 350 جنيها، والشركة تنتج يوميا حال تشغيلها 5500 طن.

 

وأشار رئيس اللجنة النقابية بالشركة القومية للأسمنت، إلى أن تشغيل الشركة كفيل بانتشالها من الخسائر خلال عام واحد فقط والحفاظ على العاملين بدلا من خروجهم للمعاش المبكر يعمل بالشركة 2400 عامل.

 

 وكشف بدوى، عن أن أسباب توقف الشركة كانت بسبب أن طن الأسمنت يباع بـ720 جنيهًا، وهذا كان يسبب خسائر، فى حين تغير الوضع حاليا ولا يمكن ترك السوق المصرى للقطاع الخاص يحدد أسعاره كيفما يشاء .


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