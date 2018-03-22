نقابة الصيادلة: تسليم الإقرارات الضريبية بمقر النقابات الفرعية بالمحافظات

نقابة الصيادلة: تسليم الإقرارات الضريبية بمقر النقابات الفرعية بالمحافظاتالخميس، 22 مارس 2018 04:04 م
نقابة الصيادلة
كتبت آية دعبس
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قال الدكتور أحمد فاروق شعبان، رئيس لجنة الضرائب بالنقابة العامة للصيادلة، إنه تم الاتفاق مع مصلحة الضرائب على وجود ممثلين من المأموريات الضريبية بمكتب دائم بمقر النقابات الفرعية لتلقى الإقرارات الضريبية من الصيادلة اعتبارًا من الأحد المقبل 25 مارس.
وأشار فاروق، فى بيان، إلى أن النقابات الفرعية قد استعدت للعمل مع مصلحة الضرائب على أن تشكل لجان مشتركة بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب لحل كل المشكلات الضريبية فى الفترة المقبلة.
وأكد فاروق، أن اللجنة تكثف لقاءاتها مع شركات التوزيع حاليا للوصول إلى صيغة نهائية لبروتوكول تعاون خاص بالضريبة على القيمة المضافة بعد أن وافقت بالفعل مصلحة الضرائب على عقد بروتوكول يقضى بخصم الضريبة من المنبع وهو الآن فى انتظار موافقة شركات التوزيع ورابطة موزعى الأدوية.
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