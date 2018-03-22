نقابة الأطباء: استمرار العمل بمشروع علاج فيروس سى واستقبال حالات جديدة

نقابة الأطباء: استمرار العمل بمشروع علاج فيروس سى واستقبال حالات جديدةالخميس، 22 مارس 2018 03:02 م
نقابة الأطباء - أرشيفية
كتبت آية دعبس
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أعلنت النقابة العامة للأطباء، استمرار العمل وتلقى حالات جديدة للتشخيص والعلاج بين الاطباء المصابين بفيروس سى، حتى نهاية شهر إبريل 2018، على أن يتم بعد ذلك متابعة الحالات المسجلة بالنقابة، ولكن لن يتم استقبال حالات جديدة بعد نهاية إبريل 2018.
وتتولى النقابة تسهيل إجراءات الفحص بالتعاون مع مشروع علاج الأطباء، كما تقدم العلاج والمتابعة مجانا بمقر النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، وتتم المتابعة عن طريق أطباء واستشاريين بمعهد الكبد.
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