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الخميس، 22 مارس 2018 03:25 م
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نصر صينى جزئى بمنظمة التجارة فى قضية رسوم أمريكية من 2014

الخميس، 22 مارس 2018 03:04 م
نصر صينى جزئى بمنظمة التجارة فى قضية رسوم أمريكية من 2014 دونالد ترامب





(رويترز)
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قالت لجنة تابعة لمنظمة التجارة العالمية فى حكم أصدرته أمس الأربعاء، إن الولايات المتحدة لم تلتزم بالكامل بحكم صادر فى 2014 ضد رسوم مكافحة الدعم التى فرضتها على منتجات صينية، ويمكن للطرفين الطعن على هذا الحكم خلال 20 يوما.

يأتى هذا قبيل إعلان منتظر من البيت الأبيض اليوم الخميس، من المتوقع أن يفرض خلاله الرئيس الأمريكى دونالد ترامب رسوما على واردات صينية بهدف منع سرقة التكنولوجيا الأمريكية، ومن المتوقع أن ترد بكين على هذه الخطوة التى قد تذكى المخاوف من نشوب حرب تجارية عالمية.

لجأت الصين إلى منظمة التجارة فى 2012 للطعن على رسوم مكافحة الدعم الأمريكية المفروضة على صادرات صينية مثل الألواح الشمسية وأبراج طاقة الرياح واسطوانات الصلب والألومنيوم.

وفى هذا الوقت قالت الصين إن شكواها شملت صادرات إلى الولايات المتحدة تصل قيمتها السنوية إلى 7.3 مليار دولار.

وقضت لجنة منظمة التجارة العالمية بأن الولايات المتحدة لم تستخدم أسعار بلد ثالث بشكل صحيح لتقييم الدعم لكنها أيدت التأكيد الأمريكى بأن الصادرات كانت تحصل على دعم من "مؤسسات عامة" صينية رغم تأكيد الصين على العكس.

وقالت وزارة التجارة الصينية، إن حكم منظمة التجارة العالمية يظهر أن الولايات المتحدة "تنتهك مرارا" إجراءات إصلاح التجارة وحثت على تحرك فورى لتصحيح الممارسات المعيبة.

وإذا اجتازت الشكوى الصينية التماسا محتملا فسوف تقترب خطوة من فرض عقوبات مضادة للعقوبات الأمريكية لكن ينبغى أن يتفق الجانبان أولا على قيمة العقوبات وهو ما سيشمل جولة من تقديم الدفوع القانونية.


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