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نشر أوناش المرور بمحور أحمد عرابى بالمهندسين لمنع الزحام المرورى

الخميس، 22 مارس 2018 09:37 ص
نشر أوناش المرور بمحور أحمد عرابى بالمهندسين لمنع الزحام المرورى ونش مرور - صورة أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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نشرت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة العديد من اﻷوناش المرورية بمحيط أعمال إنشاء محطة مترو التوفيقية بمحور أحمد عرابى فى المهندسين، للعمل على رفع أى معوقات مرورية سواء أعطال للسيارات أو حوادث لمنع أى زحام بالطريق.

 

كما تم تكثيف انتشار الخدمات المرورية بمحيط أعمال إنشاء محطة المترو، للقيام بعمليات إرشاد المواطنين للطرق البديلة وأماكن التحويلات مع قيام إدارة المرور بعمليات مراقبة لحركة السيارات بواسطة الكاميرات.

 

كانت اﻹدارة العامة لمرور الجيزة أعلنت عن إغلاق جزئى لشارع أحمد عرابى بمنطقة المهندسين لمدة 3 سنوات ﻹنشاء محطة مترو التوفيقية ضمن مشروع مترو الأنفاق الخط الثالث فى الاتجاه من الدائرى إلى ميدان سفنكس مع تعيين الخدمات المرورية واﻷوناش اللازمة ووضع العلامات الإرشادية بمحيط اﻷعمال لحين الانتهاء منها.


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