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نزوح 86 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بداية العمل بالهدنة الإنسانية

الخميس، 22 مارس 2018 01:03 ص
نزوح 86 ألف شخص من الغوطة الشرقية منذ بداية العمل بالهدنة الإنسانية نازحون سوريون- أرشيفية





أ ش أ
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قال رئيس المركز الروسى للمصالحة فى سوريا يورى يفتوشينكو، إن أكثر من 86 ألف شخص، خرجوا من منطقة الغوطة الشرقية، منذ بداية الهدنة الإنسانية.


وأضاف يفتوشينكو: "أنه منذ بداية الهدنة الإنسانية فى شرق الغوطة، خرج 86 ألفا و123 شخصًا، بمساعدة المركز الروسى لمصالحة الأطراف المتحاربة".. وفقا لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.


وأشار يفتوشينكو إلى أن المدنيين يواصلون الخروج من الغوطة الشرقية، التى توفرها الممرات الإنسانية، فخلال يوم واحد خرج 5 آلاف و178 شخصاً عبر الممر الإنسانى فى منطقة بلدة مخيم الوافدين.


وبدأت فى الغوطة الشرقية، يوم الخميس الماضى الهدنة الإنسانية السابعة عشرة، حيث يواصل المركز الروسى للمصالحة التفاوض لإخراج المدنيين بشكل يومي.


كان مجلس الأمن الدولى قد تبنى بالإجماع، يوم 25 فبراير الماضي، القرار رقم 2401، والذى يطالب جميع الأطراف بوقف الأعمال العدائية لمدة ثلاثين يوما فى جميع أنحاء سوريا، بما فيها الغوطة الشرقية، لتمكين الجهات المعنية والمنظمات الدولية من تقديم المساعدات الإنسانية للسكان المحاصرين فى جميع المناطق.

 

 

 


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