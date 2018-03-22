"نرسم صورة" كليب للطفل أحمد السيسى للحث على المشاركة بانتخابات الرئاسة







كتب محمد عطية

طرح الطفل أحمد السيسى، نجم برنامج "ذا فويس كيدز"، كليب أغنية جديدة تحت عنوان"نرسم صورة"، عبر موقع "يوتيوب"، وذلك لتوصيل رسالة للشعب المصرى الوقوف مع الوطن، وتحفيز المواطنين على العمل وتكملة مشوار البناء والتنمية لمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وحثهم على المشاركة الإيجابية فى الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها أيام 26 و 27 و28 مارس المقبل.

وتقول كلمات الأغنية:" تجى نرسم صورة لبلدنا الغالية المنصورة بولادها فنبنى مصانع ومدارس فنبنى مساجد وكنايس وتكون لينا أجمل بيت عيلة وسط ناسنا وأهالينا.. راسمين أحلامنا بأيدينا شايفين بكره هيكون لينا.. يا بلدى يا أغلى بلاد الكون عشانك كل الصعب يهون وولادك حلفا لتصون كل شبر فى أراضيكي.. يا حببتى حنبنيكى يا غالية يا أغلى من ضى عينيا.. وبكره العالم كله يقول ديه مصر صحيح أم الدنيا".

وجاءت الأغنية من كلمات، عمرو السيسى، وألحان وتوزيع بلال عبد الله، وإنتاج والد الطفل محمد السيسي، إخراج محمود المصري.

يذكر أن الطفل أحمد السيسى، كان طرح فيديو كليب بعنوان "ماما"، بمناسبة عيد الأم وكان من إنتاج ريتشارد الحاج، وكلمات الشاعر أحمد سرور، وألحان مصطفى جاد، وتوزيع أسامة سامى، ومكس وماستر ماهر صلاح، بالإضافة إلى دويتو مع تامر حسنى وفريقه ذا فويس كيدز بعنوان "الله شاهد".