نجاح تجربة إنقاص الوزن بتجميد العصب الذى يجمل إشارات الجوع إلى المخ







كتبت ريم عبد الحميد

فى حل قد يرضى كثيرين، خاصة هؤلاء الذين لا يستطيعون السيطرة على شهيتهم ويرغبون فى فقدان الوزن، أثبت أطباء فى دراسة صغيرة أن تجميد العصب الذى يحمل إشارات الجوع إلى المخ ربما يكون قادرا عل الحد من شهية الفرد ومساعدته على فقدان الوزن.

وتقول مجلة "تايم" الأمريكية أن إتباع الحمية الغذائية أمر صعب، وأغلب من يحاولون إتباعها لا يستمرون فيها لفترة طويلة. وفى نهج بديل لخسارة الوزن، قام د.ديفيد بارولوجو أستاذ الأشعة التداخلية بكلية الطب بجامعة إيمورى الأمريكية وزملائه بتجميد عصب يحمل إشارات الجوع إلى المخ لدى 10 أشخاص يعانون من زيادة كبيرة فى الوزن. وقاموا بتقديم بحثهم فى الاجتماع العلمى السنوى لجمعية الأشعة التداخلية لعام 2018.

وتم تشخيص إصابة الرجال والنساء المشاركين فى الدراسة بالسمنة مع مؤشر كتلة الجسم بين 30 و37، لكن لم يصلوا إلى حد التدخل بإجراء جراحات مثل تحويل المعدة. وفى هذه الدراسة، قام الأطباء بتخديرهم وإدخال إبرة فى ظهورهم، وتم توجيه الإبرة بتقنية CTإلى العصب الجذعى الخلفى. وكانت الإبرة مملوءة بغاز يجمد الإبرة والعصب المحيط، وهى عملية تؤدى إلى تراجع الجزء فى العصب المتصل بالمخ وتوقف إرسال الإشارات بين الاثنين. واستغرق الأمر كله 30 دقيقة وغير مؤلم. وتم استخدام الأسلوب نفسه على أعصاب مختلفة لعلاج الألم المزمن.