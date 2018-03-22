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ناشطون: الجيش السورى يسيطر بالكامل على بلدة عين ترما

الخميس، 22 مارس 2018 12:50 م
ناشطون: الجيش السورى يسيطر بالكامل على بلدة عين ترما قوات الجيش السورى





أ ش أ
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قال ناشطون سوريون اليوم الخميس إن الجيش السورى استعاد ، السيطرة الكاملة على بلدة عين ترما فى غوطة دمشق الشرقية.

وأضاف الناشطون - وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "إن قوات الجيش المتقدمة على محور وادى عين ترما التقت بوحدات الجيش المرابطة فى محيط شركة اللحمة على محور أسواق الخير".


وأوضح الناشطون أن هذا النجاح الميدانى أحرز فى إطار هجوم واسع شنته القوات الحكومية على مواقع للمسلحين فى عين ترما وحزة.


وأضافوا أن الجيش السورى نفذ عملية خاطفة فى عمق بساتين "كفر بطنا" وصولا إلى وادى عين ترما، حيث نجح فى تأمين خروج أعداد كبيرة من المدنيين "تحت وابل من رصاص الإرهابيين".


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