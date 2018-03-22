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نادى مستشارى قضايا الدولة يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

الخميس، 22 مارس 2018 03:50 م
نادى مستشارى قضايا الدولة يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية نادى قضايا الدولة





كتب أحمد إسماعيل
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قال المستشار أحمد خليفة رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات، لمتابعة إجراءات العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2018.

وأوضح رئيس نادى مستشارى قضايا الدولة فى تصريحات صحفية لـ " اليوم السابع "، أن دور غرفة العمليات ينصب فى إزالة العقبات أمام مستشاري قضايا الدولة، أثناء مباشرة عملهم الدستورى والواجب الوطنى ، وكذلك متابعة إجراءات تسكين المستشاريين المشرفين على الانتخابات، وتوفير كل السبل والوسائل التى تهيئ للمستشارين المشرفين أداء الواجب الوطنى على أكمل وجه، وتستمر غرفة العمليات فى انعقاده الدائم حتى الانتهاء من عملية الفرز، وإعلان النتيجة.

وأهابت غرفة العمليات بجمهور الناخبين الاشتراك فى هذا العمل الوطنى، وأداء وأجبهم الدستورى نحو بلادهم والإدلاء بأصواتهم.

وجاء تشكيل غرفة العمليات برئاسة المستشار أحمد خليفة رئيس النادى، والمستشار طه سطوحى والمستشار فاضل توفيق و7 آخرين من المواظفين بالنادى.


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