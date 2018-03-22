نادى مجلس الدولة يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسية

نادى مجلس الدولة يشكل غرفة عمليات لمتابعة الانتخابات الرئاسيةالخميس، 22 مارس 2018 11:42 ص
المستشار سمير البهى رئيس نادى قضاه مجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادى
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قرر نادى قضاة مجلس الدولة، تشكيل غرفة عمليات، متابعة إجراءات العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2018.
وتقوم غرفة العمليات بمتابعة إجراءات تسكين القضاة المشرفين على الانتخابات، والعمل كهمزة الوصل بين القضاة والهيئة الوطنية للانتخابات، لتوفير السبل والوسائل التى تهيئ للقضاة المشرفين أداء الواجب الوطنى على أكمل وجه، وتستمر غرفة العمليات فى انعقاده الدائم حتى الانتهاء من عملية الفرز،وإعلان النتيجة.
وأهابت غرفة العمليات بجمهور الناخبين الاشتراك فى هذا العمل الوطنى، وأداء وأجبهم الدستورى نحو بلادهم والإدلاء باصواتهم.
وجاء تشكيل غرفة العمليات على النحو التالى المستشار سمير البهي رئيس النادى، والمستشار أيمن حجاج أمين الصندوق، والمستشار إيهاب إسماعيل سكرتير عام النادى، والمستشار عبدالرؤوف خليفة سكرتير عام مساعد.
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