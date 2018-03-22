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نائب وزير الخارجية يلتقى اليوم رئيس وفد الاتحاد الأفريقى لمتابعة انتخابات الرئاسة

الخميس، 22 مارس 2018 09:55 ص
نائب وزير الخارجية يلتقى اليوم رئيس وفد الاتحاد الأفريقى لمتابعة انتخابات الرئاسة وزير الخارجية سامح شكرى





كتب أحمد جمعة
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يلتقى السفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية، اليوم الخميس، بمقر وزارة الخارجية مع عبد الله ديوب، وزير خارجية مالى الأسبق ورئيس وفد الاتحاد الأفريقى لمتابعة الانتخابات الرئاسية فى الداخل.
 
 
وقالت وزارة الخارجية فى بيان، إن السفير حمدى لوزا سيلتقى  Hope Kivengere، عضو لجنة حكماء الكوميسا ورئيس بعثة الكوميسا لمتابعة الانتخابات الرئاسية بالداخل.
 
 
 
 
 

 


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