نائب رئيس حماة الوطن: الشهداء ضحوا بأنفسهم ليضعوا مصر فى مقدمة الدول

بنى سويف ايمن لطفى

قال اللواء فؤاد عرفة نائب رئيس حزب حماة الوطن إن شهداء الجيش والشرطة ضحوا بأنفسهم واستشهدوا من أجل أن تكون مصر فى مقدمة الدول لافتا إلى أنه لن يتحدث عن أسباب ودوافع اختيار السيسى رئيسا لمصر لولاية ثانية ولكن نقاط اساسية يجب ان يضعها المصريون فى حساباتهم الأيام المقبلة أبرزها حق الشهيد الذى يلزمنا جميعا بأن نؤدى أمنيته التى استشهد من أجلها .