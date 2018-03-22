نائب رئيس حماة الوطن: الشهداء ضحوا بأنفسهم ليضعوا مصر فى مقدمة الدول

نائب رئيس حماة الوطن: الشهداء ضحوا بأنفسهم ليضعوا مصر فى مقدمة الدولالخميس، 22 مارس 2018 12:02 ص
جانب من المؤتمر
بنى سويف ايمن لطفى
إضافة تعليق
قال اللواء فؤاد عرفة نائب رئيس حزب حماة الوطن إن شهداء الجيش والشرطة ضحوا بأنفسهم واستشهدوا من أجل أن تكون مصر فى مقدمة الدول لافتا إلى أنه لن يتحدث عن أسباب ودوافع اختيار السيسى رئيسا لمصر لولاية ثانية ولكن نقاط اساسية يجب ان يضعها المصريون فى حساباتهم الأيام المقبلة أبرزها حق الشهيد الذى يلزمنا جميعا بأن نؤدى أمنيته التى استشهد من أجلها .
جاء ذلك خلال المؤتمر الذى نظمه حزب حماة الوطن ببنى سويف، مساء اليوم بالصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرباضى لدعم وتأييد الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة ثانية، بحضور نائبى رئيس الحزب اللواءين أسامة أبو المجد وعادل عليوة، وباسل عادل النائب الأسبق، ونائبى دائرة بنى سويف عاطف عبد الجواد والدكتور عبد الرحمن برعى، وعمر أبو خضرة أمين الحزب ببنى سويف ، والمهندسين رجائى الجبالى مساعد الأمين العام للحزب ببنى سويف مدحت إسماعيل النجار عضو هيئة مكتب الحزب ببنى سويف ، ونبيل ثروت حميدة نقيب محامين بني سويف وعدد كبير من المواطنين.
إضافة تعليق
فيديو وصور.."اليوم السابع" مع أمهات شهداء كنيسة مارمينا فى أول عيد أم بعد الحادث الإرهابى.. والدة نرمين: ابنتى افتدت مئات الأطفال والكبار بروحها وعزائى أنها ستشفع لى.. وأم عماد وصفاء: الإرهاب لن ينال من وحدتنا
"أوكسترا النور والأمل".. مواهب أبهرت بلدان العالم وتألقت فى حفل الأم المثالية.. 35 فتاة كفيفة يعزفن دون نوتة موسيقية أمام الرئيس لأول مرة.. ويحصدن لقب الهرم الرابع بالنمسا.. والسيسي يحييهن: شرفتونا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة