نائب رئيس بيرو يؤدى اليمين رئيسا للبلاد.. غدا الجمعة







(رويترز)

قال لويس جالاريتا رئيس الكونجرس فى بيرو إن مارتن فيزكارا نائب رئيس البلاد سيؤدى اليمين رئيسا فى حوالى الساعة الحادية عشرة أو الثانية عشرة من صباح الغد الجمعة (1600-1700 بتوقيت جرينتش) بعد أن قدم الرئيس الحالى بيدرو بابلو كوتشينسكى استقالته قبل تصويت برلمانى لمساءلته بهدف عزله.

وقال جالاريتا فى مؤتمر صحفى أمس الأربعاء، إن كل الكتل البرلمانية وافقت على قبول استقالة كوتشينسكى فى جلسة موسعة اليوم الخميس.

وعرض كوتشينسكى استقالته بعد أن بدا أن من المستحيل تقريبا أن ينجو من تصويت لعزله بعد أن أذاعت المعارضة تسجيلات مصورة بدا فيها أن حلفاء له يعرضون عقود عمل حكومية مقابل دعم سياسي.

ونفى كوتشينسكى ارتكاب أى مخالفات ووجه لوما للمعارضة قائلا إنها تحاول تصويره على أنه شخصية فاسدة.