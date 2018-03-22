نائب الرئيس اليمنى: بناء المؤسسة العسكرية هدف رئيسى لحماية البلاد







عدن (أ ش أ)

أكد نائب الرئيس اليمنى الفريق الركن على محسن صالح، أن بناء المؤسسات العسكرية والأمنية هدف رئيسى وطريقٌ لإرساء الأمن وحماية اليمن والإسهام فى السلم الدولى الذى يسعى الحوثيون بدعم من إيران لتهديده.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ، أن ذلك جاء خلال رئاسة على محسن صالح ، اليوم الخميس، اجتماعًا لفريق العمل الأمنى المنبثق عن مجموعة أصدقاء اليمن، لمناقشة المستجدات والمهام المستقبلية للجنة.

وأضاف المسئول اليمنى:"حققنا نجاحات فى دحر مشاريع العنف والإرهاب وعلى صعيد التأهيل والتنسيق بيننا، ومستمرون فى ذلك لأجل تحقيق مستقبل آمن خالٍ من العنف".

وجدد نائب رئيس اليمنى التأكيد على السلام الدائم المنبثق على المرجعيات الثلاث المتمثلة فى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن الدولى 2216، مشيراً إلى مساعى الحوثيين فى تجويع اليمنيين واستهدافهم الملاحة الدولية وخطابهم التعبوى ضد أبناء اليمن والأشقاء وسعيهم لتشكيل جيش طائفى يهدد الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وتضم مجموعة العمل الأمنية المنبثقة عن أصدقاء اليمن، الملحق العسكرى الأمريكى والسعودى والبريطانى واليمني، وعددا من القيادات الأمنية والعسكرية بالدول ذاتها.