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نائبان أمريكيان يطرحان مشروع قانون لتعزيز ضمانات عدم الانتشار النووى

الخميس، 22 مارس 2018 07:39 ص
نائبان أمريكيان يطرحان مشروع قانون لتعزيز ضمانات عدم الانتشار النووى الكونجرس - أرشيفية





(رويترز)
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طرح نائبان أمريكيان مشروع قانون لضمان تخلى البلدان التى تبرم اتفاقيات مع واشنطن للحصول على تكنولوجيا الطاقة النووية عن أنشطة التخصيب التى قد تستخدم فى إنتاج أسلحة نووية.

وتقدمت أيليا روس-ليتينن عضو مجلس النواب عن الحزب الجمهورى وبراد شيرمان العضو الديمقراطى بمشروع القانون الذى من من شأنه أن يصلح قوانين الطاقة النووية الأمريكية الحالية بحيث تلزم البلدان فى الشراكات النووية على التخلى عن السعى وراء التخصيب وتكنولوجيا المعالجة المسبقة. كما يتطلب مشروع القانون عملية أكثر صرامة لموافقة جانب الكونجرس على الصفقات النووية للأغراض المدنية.

 

 

 


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