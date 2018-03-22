ميناء دمياط يستقبل 7 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة بينما غادر 4 سفن حاويات و سفينتا بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 21 سفينة ، بالإضافة إلى 8 سفن بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .

وأعلنت هيئة الميناء في بيان لها اليوم مغادرة القطار رقم 2461 محمل بـ 1354 طن قمح و 128 سيارة نقل محملة بـ 5315 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 173349 طنا بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 26488 طنا .

وفي سياق متصل، استقبل الميناء قطار الحاويات رقم 2409 محمل بـ 60 حاوية 20 قدم تابعة للخط الملاحي ميرسك ،كما استقبل الميناء في السادسة صباح اليوم قطار محمل بـ 1000 طن كسر حجارة لزوم أعمال ردم مواسير الغاز في قاع البحر ،وشملت حركة الصادر من الميناء 5000 طن يوريا و 5560 طن رمل و 1010 طن مولاس .