ميناء دمياط يتفق مع "موبكو" على إنشاء رصيف لتصدير اليوريا والأمونيا للخارج

ميناء دمياط يتفق مع "موبكو" على إنشاء رصيف لتصدير اليوريا والأمونيا للخارجالخميس، 22 مارس 2018 01:23 م
ميناء دمياط -أرشيفية
دمياط عبده عبد البارى
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وقعت هيئة ميناء دمياط، والشركة المصرية للأسمدة Mopco بالمنطقة الحرة الصناعية المجاورة، إتفاق لإنشاء رصيف بحرى لتصدير منتجات الشركة، من اليوريا والأمونيا إلى مختلف دول العالم، وقام الطرفان بالتوقيع على الاتفاق، بعد سلسلة من المفاوضات بين الجانبين.
وقال اللواء أيمن صالح رئيس هيئة ميناء دمياط، أن هذا التوقيع يأتى تتويجًا لجهود فريق التفاوض برئاسته، وعضوية المعنيين فى الهيئة، مشيدًا فى ذات الوقت بالأجواء الودية التى سادت المفاوضات مع فريق التفاوض التابع لشركة موبكو، برئاسة المهندس إبراهيم عبد السلام، والتى أثمرت عن التوصل للاتفاق، الذى يضم كافة البنود المتعلقة بالمشروع، والذى بموجبه سيبدأ تنفيذ الرصيف البحرى ومد السيور وخطوط نقل المنتجات من المصنع إلى السفن مباشرة.
ويذكر أن المكتب الاستشارى الهندسى "أركيدس"، كان قد انتهى العام الماضى من تصميم الرصيف، وتم مراجعته بواسطة مهندسى الهيئة والموافقة عليه، بعد أن كان من المشروعات المتعثرة منذ أكثر من 10 سنوات.
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