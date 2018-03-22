ميلشيا الحوثى تطلق صاروخا على منشأة لأرامكو فى نجران بالسعودية والشركة تنفى







رويترز

أعلن تلفزيون موال للحوثيين، اليوم الخميس إطلاق صاروخ قصير المدى صوب منشأة لأرامكو في نجران بالسعودية، فيما نفت الشركة معلنة أن كل محطاتها ومنشآتها تعمل بشكل طبيعى.