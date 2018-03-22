"مياه الفيوم" تختتم الحملة القومية لترشيد الاستهلاك بعروض فنية ومسرحية







الفيوم - رباب الجالى

قال اللواء هشام محمد درة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، إن الشركة اختتمت اليوم الخميس فعاليات الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "النقطة بتفرق"، التى نفذتها فى قرية العامرية التابعة لمركز الفيوم لمدة 7 أيام، بمشاركة الأوقاف وإدارة الوعظ والإرشاد التابعة للأزهر، وجهاز شؤون البيئة فى منطقة كوم أوشيم، ومديرية الشباب والرياضة، والتربية والتعليم، وقصر ثقافة الفيوم.

وأشار "درة"، فى تصريحات صحفية على هامش ختام الفعاليات، إلى أن اليوم الختامى شهد عدة فقرات مسرحية وغنائية، نفذها قصر الثقافة، تضمنت رسائل توعية لحث المواطنين والمشاركين على ترشيد استهلاك المياه، كما تم تسليم الجوائز وكأس الشركة للفريق الفائز بدورى المياه.

وأكد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أن الفعاليات استهدفت كل مواطنى القرية، وتضمنت أنشطة توعوية مناسبة لكل فئة، إذ تم تنفيذ ندوات وطابور صباح وتطبيق قصة سلمى ومسرح عرائس وحكى أطفال، بمدارس القرية والمعاهد الأزهرية، كما تم تنفيذ ندوات وورش لتعليم سباكة للسيدات فى مركز الشباب، بجانب أمسيات الدينية داخل مساجد القرية.

وأضاف اللواء هشام درة، أن الشركة نظمت دوريا رياضيا تحت شعار "دورى المياه" لشباب القرية على مدار أيام الحملة، بجانب عمل مسيرات مائية جابت شوارع القرية، رافعة شعار "النقطة بتفرق"، وشارك فيها شباب الطلائع والمتطوعين وشباب القرية، واستعانت الشركة فى الفعاليات بكل معداتها لحل كل المشكلات والشكاوى الواردة لها فورا، إذ قام قطاع المعامل بسحب عينات مياه من حنفيات المواطنين لتحليلها والتأكد من سلامتها، ومطابقتها للمواصفات، بجانب تشغيل سيارات النافورى والفاكيوم والغواصين العاملين فى مجال تطهير خطوط الصرف الصحى.