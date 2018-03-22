موجز سوبر كورة.. رمضان صبحي مرفوض فى ليفربول .. وعرض خيالى لصلاح من الريال







يقدم "سوبر كورة" موجزًا لأهم وآخر الأخبار التى تشهدها الساحة الرياضية، اليوم الخميس، بالإضافة إلى بعض التحليلات والتقارير على الصعيدين المحلى والعالمى، بجانب تغطية لحظية للأحداث التى تشغل الشارع الرياضى:

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