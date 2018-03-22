موجز أخبار مصر 6مساء.. الرقابة الإدارية تحبط تهريب أدوية بـ20 مليون جنيه







نشر "اليوم السابع" خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها ضربات هيئة الرقابة الإدارية المتلاحقة ضد الفاسدين، حيث تمكنت من ضبط رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، ومدير التصدير بالشركة، وصاحب إحدى شركات تجارة الأدوية ، وصاحب إحدى شركات النقل والتخليص الجمركى الكبرى وثلاثة من موظفى جمرك صادر الإسماعيلية،على خلفية إحباط هيئة الرقابة الإدارية محاولة المتهمين تهريب نصف مليون زجاجة دواء محلى الصنع إلى خارج البلاد عبر ميناء دمياط، وهى من الأصناف التى شهدت عجزًا بالأسواق المحلية مؤخرا، وقدرت قيمة الرسالة والغرامات والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها بنحو 20 مليون جنيه. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة مساء..

واصلت هيئة الرقابة الإدارية ضرباتها المتلاحقة ضد الفاسدين، حيث تمكنت من ضبط (أ .ك) رئيس مجلس إدارة شركة المهن الطبية للأدوية، و(م .ر) مدير التصدير بالشركة، و(خ .ق) صاحب إحدى شركات تجارة الأدوية ، و(ي .س) صاحب إحدى شركات النقل والتخليص الجمركى الكبرى وثلاثة من موظفى جمرك صادر الإسماعيلية، وذلك على خلفية إحباط هيئة الرقابة الإدارية محاولة المتهمين تهريب نصف مليون زجاجة دواء محلى الصنع إلى خارج البلاد عبر ميناء دمياط، وهى من الأصناف التى شهدت عجزًا بالأسواق المحلية مؤخرا، وقدرت قيمة الرسالة والغرامات والرسوم والضرائب الجمركية المستحقة عليها بنحو 20 مليون جنيه.

حث عدد من الشخصيات العامة والفنانين والبرلمانيين، جموع الشعب المصرى على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، من خلال فيديو ترويجى للانتخابات، تضمن توجيه كلمة من كل مشارك للمصريين.

تشرف الإدارة العامة لمرور القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد العال مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة على أعمال كشط ورصف بمحور النصر فى مدينة نصر لمدة 3 أيام بعدما حصلت مديرية الطرق والنقل على تصريح أعمال بدء من شارع النصر وشارع امتداد رمسيس وحتى بوابة جامعة الأزهر فى اتجاه ميدان الشهيد هشام بركات بمدينة نصر، مما يستلزم إغلاق جزئى بالطريق فى حارة مرورية وترك باقى الحارات لحركة السيارات.

كشفت مصادر مقربة من الدكتور حازم حسنى، أستاذ العلوم السياسية، المتحدث السابق باسم حملة الفريق سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، عن قيام قناة العربى التى تتبع تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، بلندن بتحمل كافة تكاليف سفره إلى العاصمة الإنجليزية لندن لمدة أسبوع كامل.

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، واللواء كامل الوزير رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وصل صاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد السعودى نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، مقر وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" فى العاصمة الأمريكية واشنطن، فى إطار زيارته الحالية للولايات المتحدة الأمريكية.

قال المستشار أحمد خليفة رئيس نادى مستشارى هيئة قضايا الدولة، إنه تم تشكيل غرفة عمليات، لمتابعة إجراءات العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2018.

نشرت صفحة الهيئة الوطنية للانتخابات على موقع التدوينات الصغيرة "تويتر" فيديو، وعلقت عليه قائلة: "صوتك مش مجرد صوت.. دى رسالة للعالم".

قرر مجلس إدارة رابطة طيارين الخطوط الجوية فصل الطيار شريف عزت رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، من عضوية الرابطة لتعمده الإضرار بمصالح الطيارين، وإهدار حقوقهم والتهرب من حل مشاكلهم وذلك فى بيان رسمى إصدارته رابطة الطيارين.

قالت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية إن مجريات الساعات الأخيرة التى أعلنت فيها "حماس" عن تحركات تتصل بمحاولة الاغتيال الإجرامية الجبانة التى تعرض لها رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، ورئيس المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، تثبت من جديد أنها ما زالت تنتهج نفس النهج فى لجوئها إلى رسم وتنفيذ سيناريوهات مشوهة واختلاق روايات واهية لا تتفق مع المنطق.

شارك وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، فى منتدى الأعمال الهندى- المصرى الذى ينظمه اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندى بالتعاون مع المكتب التجارى المصرى فى نيودلهى، بحضور عدد كبير من رجال الأعمال ورؤساء الشركات المستثمرة او الراغبة فى الاستثمار فى مصر، حيث استعرض وزير الخارجية مختلف جوانب برنامج الإصلاح الاقتصادى والفرص الاستثمارية فى مصر.

قبل أيام قليلة من انطلاق التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2018، أشادت صحيفة "إيست ويست" الإيطالية بالرئيس عبد الفتاح السيسي، وجهوده لنمو الاقتصاد المصرى ومكافحة الإرهاب، معتبرة هذين الأمرين أبرز مفاتيح الرئيس للفوز بولاية ثانية.

قال الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن المجتمع المصرى عاد إلى وضعه المستقر، والدولة المصرية استعادت نفسها، وأصبحت مصر الآن أكثر استقرارا وأمانا.

بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران تلقى طلبات الحجز من شركات السياحة لموسم الحج لعام 1439هـ/2018م، وذلك حتى موعد أقصاه 26 إبريل المقبل، وعلى الشركات تقديم طلباتها لإدارة الحج والعمرة بمكتب مصرللطيران بشبرا.

شددت ضوابط الحج لموسم 1439 هـ المعتمدة من الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، على أن تحديد مستويات البرامج ووسيلة السفر نهائى ولن يتم السماح بتغيرها لأى سبب، مع التزام الشركة بالمستوى الذى تم الاتفاق عليه، وأشارت إلى السماح للشركات السياحية بتنفيذ مستوى واحد فقط أما خمس نجوم أو أربع نجوم أو اقتصادى طيران أو برى، وفى حالى رغبة الشركة فى التعديل يكون للأعلى وليس للأدنى وبذات السعر المتفق عليه مع الحاج دون زيادة.

أعلن الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة أن إجمالى الحمولات التى تحققت خلال 2017 تجاوزت لأول مرة مليار طن بضائع، وبمعدل مرور يومى وصل إلى 60 سفينة، كما سجلت إحصائيات الملاحة خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى 2018، تحقيق إيرادات بلغت 887 مليون دولار، مقابل 771 مليون دولار، بنفس الفترة من العام الماضى، بزيادة قدرها 116 مليون دولار بنسبة 15%، وأن القناة حققت نمواً أيضاً فى حجم الحمولات العابرة، حيث استقبلت القناة حمولات خلال شهرى يناير وفبراير من العام الجارى، تقدر بـ 171.2 مليون طن، مقارنة بـ 154 مليون طن بزيادة قدرها 17.2 مليون طن، وهو ما يؤكد استمرار الآثار الإيجابية لقناة السويس الجديدة فى زيادة أعداد السفن والحمولات العابرة للقناة، وكذلك نجاح السياسات التسويقية المرنة التى اتبعتها الهيئة فى جذب خطوط ملاحية جديدة.

تفقد وزير القوى العاملة محمد سعفان، منذ قليل، القافلة الطبية الثانية التى تنظمها الوزارة بمنطقة العمل فى العاصمة الإدارية الجديدة، لتسجيل العمالة غير المنتظمة بالمشروع، فضلا عن إجراء الكشف الطبى وتوفير العلاج، وإجراء العمليات الجراحية بشكل مجانى بالكامل، لنحو 1000 عامل من هذه الفئة.

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة تسعى لوضع حصر جغرافى ومهنى للعمالة غير المنتظمة، موضحا أن عدد من سجلوا حتى الآن بخدمة التسجيل المجانى للعمالة غير المنتظمة تخطى حوالى الـ 600 ألف، متوقعا أن يصل العدد لمليون نهاية مارس.